خلال الأشهر القليلة الماضية، استعادت القوات الأوكرانية ببطء أراضٍ في المناطق التي تحتلها روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا. وحتى الآن، استعاد الأوكرانيون 54% من الأراضي التي تحتلها روسيا، وتواصل القوات الأوكرانية إحراز التقدم.

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وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "على الرغم من استمرار أوكرانيا في تحقيق النجاح، إلا أن صبر الغرب بدأ ينفد. ووفقا للتقارير، فإن بعض الدول الغربية تضغط على كييف لتسريع هجومها المضاد في جنوب وشرق أوكرانيا، فيما دفعت دول أخرى إلى إجراء مفاوضات قسرية بين أوكرانيا وروسيا، معتقدين أن هذه هي أفضل فرصة لإنهاء الحرب، حتى لو كان ذلك يصب في صالح طموحات روسيا. وعلى عكس الهجوم الأوكراني المضاد في ربيع عام 2022، والذي شهد قيام الأوكرانيين بطرد الروس بسرعة من شمال أوكرانيا، فان الهجوم في الجنوب والشرق كان أبطأ بكثير. وقامت القوات الروسية بتحصين مواقعها في هذه المناطق، حيث أبلغ الجنود الأوكرانيون عن وجود خنادق عميقة وحواجز أخرى تمتد لأميال".

وتابعت الصحيفة، "بالإضافة إلى ذلك، زرع الروس مئات الكيلومترات من حقول الألغام في المناطق التي تحتلها روسيا، وقد أدت هذه العقبات إلى تأخير التقدم الأوكراني في المنطقة حيث تقوم القوات الأوكرانية بإزالة الحواجز والمخاطر الأخرى قبل تقدم قواتها. وبعبارة أخرى، يتخذ الأوكرانيون قرارات محسوبة في الجنوب والشرق لضمان تجنب وقوع عدد كبير من الضحايا. وتبقى الروح المعنوية داخل أوكرانيا مرتفعة، ولكن الخسائر في الأرواح حقيقية. أما الآن، فقد ظهرت ضغوط جديدة. ففي حين لا يزال المجتمع الدولي يصر على وقوفه بقوة إلى جانب أوكرانيا، فإن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن استمرار تقديم المساعدات المستقبلية لكييف في خطر. إن هذا الضغط هدفه التضليل ليس إلا".

وأضافت الصحيفة، "في الأسبوع الماضي، أعلنت بولندا أنها ستفرض حظرا على واردات الحبوب الأوكرانية، مبررة ذلك بمصالح المزارعين البولنديين. وردا على ذلك، قالت أوكرانيا إنها ستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، مما أثار غضب البولنديين. وأعلن رئيس الوزراء البولندي بدوره أن بلاده لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا بعد الآن، رغم أن الحكومة لم تتبن تصريحاته. ويعمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الآن مع الرئيس البولندي أندريه دودا لإلغاء هذا القرار. في غضون ذلك، يبدو أن الدعم المقدم لأوكرانيا من الولايات المتحدة يتضاءل، خاصة وأن الجمهوريين في مجلس النواب منقسمون بشأن هذه المساعدة".

وبحسب الصحيفة، "إن ما يحدث في الولايات المتحدة وبولندا يشكل إشارة إنذار مبكرة بالنسبة لأوكرانيا، كما ومن شأنه أن يقض مضجع كييف. فبصرف النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري العام المقبل، فإن حلفاء أوكرانيا وشركاءها الآخرين مثل بلجيكا وفنلندا وألمانيا ورومانيا والمملكة المتحدة سيجرون أيضاً انتخابات محلية وإقليمية. إن الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والشعبوية داخل أوروبا آخذة في الصعود، وكثيرا ما عارضت تقديم المساعدات لأوكرانيا. واعتماداً على نتائج الانتخابات في هذه البلدان، قد يكون للعالم تركيبة سياسية مختلفة تماماً في العام المقبل. بعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار الدعم الحالي لأوكرانيا أمراً مفروغاً منه، وليس هناك ما يضمن استمرار هذا الدعم إلى ما بعد العام المقبل".

وتابعت الصحيفة، "إذا تراجع الدعم لأوكرانيا في عام 2024، فمن الممكن أن تفرض روسيا تسوية سلمية مع كييف، وقد يضغط المجتمع الدولي على الأوكرانيين للتفاوض والتوقيع على اتفاق لصالح روسيا. إن مثل هذه المفاوضات من شأنها أن تحكم على الملايين من الأوكرانيين بالاحتلال الروسي الوحشي في جنوب وشرق أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا من شأنه أن يسمح للروس بإعادة تجميع صفوفهم وإعادة وضع استراتيجيتهم. وعلى افتراض أنهم تعلموا من أخطائهم السابقة، فمن الممكن أن يشن الروس غزواً جديداً على أوكرانيا، ما قد يؤدي إلى تحقيق روسيا المزيد من التقدم، في ظل عدم رغبة المجتمع الدولي دعم أوكرانيا مرة أخرى".

وبحسب الصحيفة، "بالنظر إلى كل ما تقدم، يتعين على أوكرانيا أن تفوز بالحرب ضد روسيا في عام 2023، وأن تستعيد الأراضي المحتلة الجنوبية والشرقية. إن هزيمة روسيا من شأنها أن تبعث برسالة واضحة إلى الحكام في مختلف أنحاء العالم مفادها أنه "يتعين عليهم أن يحترموا سيادة جيرانهم وسلامتهم الإقليمية"، وأنهم سيعاقبون إذا انتهكوا القانون الدولي. إن التقدم والمرونة التي أظهرها الجيش الأوكراني تشير إلى أنهم أكثر من قادرين على الفوز في هذه الحرب. في الواقع، لقد حان الوقت لإنهاء المهمة".