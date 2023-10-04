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عربي-دولي

وصفتها بأنها "تهديد مستمر".. بيونغ يانغ تتوعد واشنطن برد قوي

Lebanon 24
04-10-2023 | 02:32
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وجهت كوريا الشمالية انتقادات للولايات المتحدة بسبب تقرير للبنتاغون، صدر مؤخرا، وصفها بأنها "تهديد مستمر بسبب أسلحة الدمار الشامل التي تملكها."

وقالت بيونغ يانغ، اليوم الأربعاء، إنها ستواجه أي عدوان أو استفزازات أميركية "باستراتيجية الرد الأكثر قوة واستدامة".
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يأتي هذا بعد إصدار البنتاغون الأسبوع الماضي النسخة غير السرية من "استراتيجيته لعام 2023 لمكافحة أسلحة الدمار الشامل"، والتي تصف تحديات هذه الأسلحة وطرق التصدي لها.

وجاء في التقرير أنه "في حين تمثل الصين وروسيا التحديات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فإن كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة العنيفة تظل تهديدات إقليمية مستمرة يجب التعامل معها أيضا"، وفقا للأسوشيتد برس.

هذا التراشق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أمر معتاد، لكنه يأتي مع تصاعد المخاوف من تكثيف بيونغ يانغ لجهودها من أجل إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
 
واكتسب البرنامج النووي لكوريا الشمالية أهمية جديدة منذ سنت قانونا العام الماضي يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.
 
من جانبها حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، الأربعاء، بأن أي محاولة كورية شمالية لاستخدام الأسلحة النووية "ستؤدي إلى نهاية حكم كيم جونغ أون". 
 
وقالت إن إدراج كوريا الشمالية للقانون النووي في دستورها "سيزيد من تعميق عزلتها الدولية ومعاناة شعبها". (سكاي نيوز عربية) 
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