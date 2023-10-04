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عربي-دولي

قبيل ساعات من الموعد الرسمي.. خطأ يفضح أسماء الفازين بجائزة نوبل

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:57
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نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء 3 علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.
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وكتبت الأكاديمية في رسالة بالبريد الإلكتروني وفقا لصحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية "جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تمنح تقديرا لاكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يتحكم في خصائصها".

لكن يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم. اجتماعنا يبدأ الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، لذلك لم يتم اتخاذ قرار بعد. ولم يتم اختيار الفائزين".
 
 ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام الساعة 09:45 بتوقيت غرينتش.

ونشرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نسخة من رسالة البريد الإلكتروني للأكاديمية التي ذكرت أسماء الفائزين وهم مونجي جي. باوندي ولويس إي. بروس وأليكسي آي. إكيموف.

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 990,019 دولارا أميركيا.
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