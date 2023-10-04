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تكتيك روسي جديد بحرب أوكرانيا.. ما هي خدعة " تو-95" وخطة تدمير "أبرامز"؟

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:56
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مع استمرار المعارك، بدأت روسيا خدعاً جديدة في الحرب الأوكرانية، هذه المرة برسم الطائرات الحربية على أرضية المطارات بالقواعد الجوية، لتفادي هجمات المسيرات الأوكرانية، بينما تداول نشطاء روس، على مدار اليومين الماضيين، رسم تخطيطي لدبابة "أبرامز" الأميركية التي حصل عليها الجيش الأوكراني، تظهر نقاط الضعف المحتملة بتلك الدبابة مع وضع خطة تشمل تكتيكين عسكريين لتدميرها.
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والرُسوم الروسية الخداعية، لطائرات" TU-95" في قاعدة إنجلز الجوية، تم التقاط صورها عن طريق شركة الأقمار الصناعية "بلانيت لابز" الأميركية، وجاءت في أعقاب انتشار مقاطع فيديو، يوم الأحد، حول غارة بطائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة طائرات هليكوبتر في مدينة سوتشي الروسية، والتي استهدفت بنجاح ساحة انتظار السيارات التابعة للقاعدة، وفق وسائل إعلام أوكرانية.

ما هي خدعة " تو-95" وخطة تدمير "أبرامز"؟

ورسم الطائرات التمويهية بقاعدة إنجلز الجوية الروسية، وفق الموقع العربي للدفاع والتسليح، للقاذفات الاستراتيجية من طراز Tu-95 التقطته شركة الأقمار الصناعية في 29 أيلول الماضي، حيث تظهر تلك الصور طائرتين تبدوان واقعيتين، مرسومتين بالطلاء على أرضية ساحة المطار بالقاعدة الجوية، كما تبدوا الطائرتين    إحداها تحتوي على إطارات لجعل الخدعة أكثر واقعية.

بدأت روسيا في وضع إطارات السيارات على طائرات" Tu-95MS" في إنجلز على أمل أن تحميها من المسيرات الأوكرانية الانتحارية.

ماذا عن خطة تدمير "أبرامز"
أما عن خطة تدمير دبابة "أبرامز" الأميركية، فكانت تحتوي على تعليمات محددة بشأن اختيار الأهداف والأسلحة، مثل صاروخ "كورنيت" الموجه والمضاد للدبابات، فضلا عن استغلال نقاط الضعف المحتملة بها.

ووفق موقع "آرمي ريكوجنشن" الأميركي، المتخصص بالشؤون العسكرية، فإن روسيا وفي أعقاب قرار البيت الأبيض تزويد أوكرانيا بتلك الدبابات القتالية الرئيسية توعدت بتدميرها على شاكلة الأسلحة الغربية الأخرى الموجودة على الجبهة الأوكرانية.(سكاي نيوز)


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