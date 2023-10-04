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عربي-دولي

إيران: لن نسمح بأن تكون الرياضة أداة سياسية

Lebanon 24
04-10-2023 | 04:45
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بعد إلغاء مباراة كرة القدم التي كانت مقررة قبل يومين بين فريق سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي بسبب وجود شعارات سياسية في الملعب، أكدت طهران أنها لن تسمح باستعمال الرياضة كأداة سياسية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن هناك اتفاقا بين إيران والسعودية على إعادة تلك المباراة في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه.
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كما أضاف في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الوفد الحكومي أنه كان على اتصال مباشر مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال أحداث المباراة"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة اليوم الأربعاء.

وأكد اتفاقه مع نظيره السعودي على عدم السماح بأن تكون الرياضة أداة سياسية.
 
وخاطب وزير الخارجية الاتحاد الآسيوي، قائلا: نصيحتنا للاتحاد الآسيوي هو التعليق على الحادثة على أساس فني. (العربية) 

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