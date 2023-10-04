27
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عبد اللهيان يؤكد: العلاقة مع السعودية تسير بالاتجاه الصحيح
Lebanon 24
04-10-2023
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجانبين الإيراني والسعودي اتفقا على إعادة مباراة سيباهان والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.
وأشار عبد اللهيان إلى أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه لا يجب السماح للرياضة بأن تصبحَ أداةً سياسية في يد أي طرف.
Advertisement
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.
وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وهذا يعتبر فعلا غير رياضيا.
وأصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سيباهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.
وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سيباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".
وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
Lebanon 24
بالفيديو: بطلة مسلسل "كريستال" ستيفاني عطالله تكشف عن مرضها.. وهكذا ستمضي فترة التعافي
08:37 | 2023-10-03
03/10/2023 08:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز... كم أصبح ثمنها؟
13:07 | 2023-10-03
03/10/2023 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
مخرج لبناني يدخل القفص الذهبي.. وجمال عروسه حديث الجمهور (صور)
00:04 | 2023-10-04
04/10/2023 12:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع بشكل ملحوظ.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-10-03
03/10/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
02:02 | 2023-10-04
04/10/2023 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2023-10-04
"أسنان التنين"... تكتيك عسكري كلاسيكي يحمي القرم
04:45 | 2023-10-04
إيران: لن نسمح بأن تكون الرياضة أداة سياسية
04:38 | 2023-10-04
لم يعد ثرياً بما يكفي: ترامب يخرج من قائمة "فوريس".. وهذه قيمة ثروته
03:57 | 2023-10-04
قبيل ساعات من الموعد الرسمي.. خطأ يفضح أسماء الفازين بجائزة نوبل
03:56 | 2023-10-04
تكتيك روسي جديد بحرب أوكرانيا.. ما هي خدعة " تو-95" وخطة تدمير "أبرامز"؟
03:30 | 2023-10-04
تقرير لـ"Financial Times":هل فقدت روسيا نفوذها على الدول المحيطة بها؟
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
04/10/2023 12:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
04/10/2023 12:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
04/10/2023 12:21:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24