عبد اللهيان يؤكد: العلاقة مع السعودية تسير بالاتجاه الصحيح

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أكد وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجانبين الإيراني والسعودي اتفقا على إعادة مباراة سيباهان والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا.وأشار عبد اللهيان إلى أن العلاقات بين طهران والرياض تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه لا يجب السماح للرياضة بأن تصبحَ أداةً سياسية في يد أي طرف.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وهذا يعتبر فعلا غير رياضيا.وأصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سيباهان الإيراني، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سيباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".(سكاي نيوز)