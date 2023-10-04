"أسنان التنين"... تكتيك عسكري كلاسيكي يحمي القرم

فيما تستمر المواجهات في الجنوب الأوكراني، كثفت كييف هجماتها على شبه جزيرة القرم التي شهدت حوادث أمنية عدة، كان آخرها إسقاط صاروخ أوكراني مساء أمس الثلاثاء.

ومع ازدياد تلك الهجمات، أظهرت لقطات جديدة أن الجيش الروسي بنى دفاعات مضادة للدبابات في شرق شبه الجزيرة، بعيداً عن الخطوط الأمامية جنوب أوكرانيا بل بالقرب من الأراضي الروسية المعترف بها دولياً والتي قد تكون مهددة إذا اجتاح الأوكرانيون شبه الجزيرة.

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ويبدو أن مقاطع الفيديو التي شاركتها حركة "أتيش"، وهي حركة عسكرية مكونة من الأوكرانيين وتتار القرم، يوم الاثنين، أظهرت خطوطاً من دفاعات "أسنان التنين" بالقرب من فيودوسيا، شرق شبه الجزيرة.

وقد شاركت حسابات استخباراتية مفتوحة المصدر اللقطات التي نشرها "أتيش"، والتي يبدو أنها التقطت "أسنان التنين" شمال شرقي فيودوسيا.

كما قالت "أتيش" أيضاً إنها عثرت على سبعة أنظمة دفاع جوي روسية من طراز S-300 وتحصينات جديدة حول قاعدة جفارديسكوي الجوية في شبه جزيرة القرم.

"أسنان التنين" شمالاً وغرباً

فقد أظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الأشهر الأولى من عام 2023، أن روسيا وضعت خطوطاً من "أسنان التنين" عبر الأجزاء الشمالية والغربية من شبه جزيرة القرم.

وهذه هي الأقرب إلى الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. وشمل ذلك صفوفاً من "أسنان التنين" شمال دزانكوي، وهو مركز لوجستي عسكري روسي رئيسي.

بدوره، قال المحلل العسكري الروسي إيان ماتفيف لصحيفة "واشنطن بوست" في نيسان 2023: إن "الجيش الروسي ربما يدرك أنه سيتعين عليه الدفاع عن شبه جزيرة القرم في المستقبل القريب".

من جانبه أشار فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز لاهاي للدراسات الأمنية، إلى أن هذا الموقع الاحتياطي هو المكان المنطقي للقوات الروسية المنسحبة من الشمال، حيث يمكنهم في هذه النقطة جمع قوتهم مجدداً وشن هجوم مضاد.

لكن ميرتنز قال إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت "أسنان التنين" عبر الجانب الشرقي لشبه جزيرة القرم هي مؤشر على وجود دفاعات روسية جيدة الإعداد في حالة الطوارئ أو موقف "انهزامي".



"دليل على عدم الثقة"

وأضاف ميرتنز: "من المؤكد أنك لا تتمتع بالثقة إذا قمت بإعداد دفاعات حتى الآن في مؤخرتك، ولكن من ناحية أخرى، فإن الجنرال الجيد سيأخذ في الاعتبار دائماً الأمن وسيكون لديه خططه لأسوأ السيناريوهات".

كذلك لفت إلى أن الكثير من هذا يتوقف على مدى جودة بناء الدفاعات في شرق القرم، وما إذا كان ينبغي لروسيا أن تستثمر في تعزيز مواقعها في أماكن أخرى.

وستكون شبه جزيرة القرم هي الهدف النهائي للقوات الأوكرانية التي تشق طريقها ببطء جنوباً عبر منطقتي زابوريجيا وخيرسون، اللتين ضمتهما روسيا أيضاً ولكن لا تسيطر عليهما موسكو بالكامل.

يشار إلى أن "أسنان التنين" ليست ظاهرة جديدة وهي عبارة عن كتل خرسانية تستخدم لوقف تقدم الدبابات ومنع المشاة الآلية من السيطرة على الأراضي.

"أسنان التنين".. تكتيك عسكري كلاسيكي

وهي تكتيك عسكري كلاسيكي، وليس من الصعب للغاية إزالتها بالموارد المناسبة، ولكنها تعمل على إبطاء هجوم مثل الذي شنته أوكرانيا في جنوب أوكرانيا وتركيز مقاتلي كييف في منطقة واحدة.

وقبل عدة أشهر من بدء الهجوم المضاد الأوكراني في هذه المناطق في أوائل حزيران 2023، قالت حكومة المملكة المتحدة إن روسيا بدأت بالفعل في وضع "أسنان التنين" حول مدينة ماريوبول في دونيتسك، وكذلك في جميع أنحاء المناطق المحتلة من زابوريجيا وخيرسون.

يذكر أن موسكو سيطرت على شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، واستخدمت شبه الجزيرة لمهاجمة البر الرئيسي لأوكرانيا طوال الأشهر التي تلت بدء الغزو الشامل في شباط 2022. وتعهدت كييف مراراً وتكراراً باستعادة شبه جزيرة القرم. (العربية)