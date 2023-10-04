"فاينانشيال تايمز": أوكرانيا ستحصل على 186 مليار يورو فور انضمامها للاتحاد الأوروبي

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ذكرت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعطي كييف حق الحصول على حوالي 186 مليار يورو خلال 7 سنوات.وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوة ستسفر عن اضطرار بعض دول الاتحاد لضخ أموال في الموازنة الأوروبية أكثر مما تحصل عليه منها.ووفقا للصحيفة، سيكون لأوكرانيا الحق في الحصول على 96.5 مليار يورو بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مدى سبع سنوات.وتدل التقديرات على أن ذلك سيقلل حجم الإعانات الزراعية لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بنحو 20٪.وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل كييف على 61 مليار يورو على شكل أموال تهدف إلى تحسين البنية الأساسية في الدول الأعضاء الأكثر فقرا.وسيحرم جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا من إعانات مماثلة. (روسيا اليوم)