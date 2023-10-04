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عربي-دولي

ميغان ماركل "محبطة"... خبير يُفجّر مفاجأة: الأمير هاري يُريد "إستعادة حياته القديمة"

Lebanon 24
04-10-2023 | 06:17
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زعم مارك بوردمان أحد خبراء هوليوود أن دوقة ساسكس ميغان ماركل "محبطة" لأن الأمير هاري يريد العودة إلى المملكة المتحدة "واستعادة حياته القديمة".

وأفاد بوردمان بأن دوق ودوقة ساسكس، اللذين أغلقا الباب أمام الحياة الملكية في عام 2020، لديهما وجهات نظر متضاربة حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه مستقبلهما، حيث "يشتاق" هاري لرؤية أصدقائه في لندن.
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وقال إن "الحياة الاجتماعية للأمير هاري تغيّرت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. يبدو أنه نأى بنفسه عن أصدقائه من أيام الجامعة ويفتقر إلى مقر إقامة دائمة في المملكة المتحدة"، لافتا إلى أنه "خلال زياراته إلى لندن، يقيم الأمير هاري عادة في الفنادق ويتجنب الظهور العلني. مما لا شك فيه أنه يتوق إلى صداقاته القديمة".

وزعم أن ماركل تريد من هاري أن يترك هذا الفصل وراءه، كاشفا أن "ميغان تحب هاري لكنها تشعر بالإحباط لأنه يريد استعادة حياته القديمة. هي تريد إبراز الجانب الأفضل فيه. وهي واضحة تماما فيما يتعلق بالأدوار التي ينبغي عليهما القيام بها معا ويحاولان العمل معا بشكل أفضل في المشاريع".

وأكد أن "لندن هي المكان الذي يتواجد فيه جميع أصدقاء هاري الحقيقيين. كل من يعرفونه في هوليوود ليسوا أصدقاءه"، مضيفا: "في النهاية، تريد ميغان أن يكون هاري بجانبها لدعمها، ورعاية الأطفال، وإعادة حياته إلى المسار الصحيح. وأي شيء يعيده إلى الوراء سوف ينتقص من ذلك". (روسيا اليوم)
 
 

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