أحدهم من أصل عربيّ... 3 علماء يحصدون "نوبل" للكيمياء تعرفوا إليهم

منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء للباحثين منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهو اكتشاف أساسي في تكنولوجيا النانو



وسيتم تقاسم الجائزة بالتساوي بين منجي الباوندي، وهو كيميائي أميركي من أصل فرنسي-تونسي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولويس بروس من جامعة كولومبيا، وأليكسي إكيموف، وهو أميركي روسي الأصل، ويعمل كبير العلماء في شركة "Nanocrystals Technology"، وهي شركة مقرها نيويورك، نظير اكتشافاتهم التي أحدثت ثورة في الصناعات من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية. (روسيا اليوم)

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