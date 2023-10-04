Advertisement

عربي-دولي

أحدهم من أصل عربيّ... 3 علماء يحصدون "نوبل" للكيمياء تعرفوا إليهم

Lebanon 24
04-10-2023 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1113607-638320259043461232.jpg
Doc-P-1113607-638320259043461232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منحت الأكاديمية السويدية للعلوم جائزة نوبل في الكيمياء للباحثين منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهو اكتشاف أساسي في تكنولوجيا النانو

وسيتم تقاسم الجائزة بالتساوي بين منجي الباوندي، وهو كيميائي أميركي من أصل فرنسي-تونسي، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ولويس بروس من جامعة كولومبيا، وأليكسي إكيموف، وهو أميركي روسي الأصل، ويعمل كبير العلماء في شركة "Nanocrystals Technology"، وهي شركة مقرها نيويورك، نظير اكتشافاتهم التي أحدثت ثورة في الصناعات من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية. (روسيا اليوم)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:16 | 2023-10-04
11:00 | 2023-10-04
10:46 | 2023-10-04
10:30 | 2023-10-04
10:25 | 2023-10-04
10:09 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24