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عربي-دولي

رئيس أذربيجان يرفض لقاء رئيس الوزراء الأرميني وزعماء أوروبيين

Lebanon 24
04-10-2023 | 08:30
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رفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف التوجه إلى إسبانيا، حيث كان من المفترض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمشاركة زعماء من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يشارك علييف مع باشينيان وقيادة فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة في إسبانيا غدا الخميس.
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وبحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية فإن علييف أصر على مشاركة ممثلين أتراك في الاجتماع، لكن فرنسا وألمانيا عارضتا هذا المطلب. (روسيا اليوم)
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