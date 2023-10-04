هؤلاء المرشحون لرئاسة مجلس النواب الأميركي

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ذكرت "العربية"، أنّه بعد الإطاحة التاريخية بكيفين مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأميركي والإعلان عن شغور منصبه، بدأت الأسماء المحتملة لخلافته تتصدر حديث وسائل الإعلام الأميركية.وهناك العديد من الأسماء المرشحة والمؤهلة لشغل هذا المنصب فقد طرح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غايتس، اسم ستيف سكاليز وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، وكان يحتل الرتبة الثانية في قيادة الكتلة الجمهورية بمجلس النواب خلف مكارثي، حين كان رئيساً لمجلس النواب.وقال غايتس: "سأصوت لصالح ستيف سكاليز، أنا أقدره جداً، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين الآخرين".كما كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن اختيارهم رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك كخليفة محتملة لمكارثي، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز".ومن الأسماء المرشحة بقوة ما يعرف بـ"السوط الجمهوري في مجلس النواب" النائب توم إيمر، الذي ترأس حملة الجمهوريين في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، عندما استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين، بزعامة الرئيس جو بايدن.ورشح بعض الجمهوريين النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب وحليف الرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون رئيس اللجنة خلال الانتخابات على المقعد في كانون الثاني، وحصل على 20 صوتاً خلال جولة واحدة من التصويت.وجيم جوردان، "منفتح" على القيام بالترشح للمنصب، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري. ويبدو أن النائب الأميركي، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحا.ومن النجوم الصاعدين في الحزب الجمهوري يبرز النائب المتشدد بايرون دونالدز، وحصل على 20 صوتاً خلال إحدى جولات التصويت لسباق رئيس المجلس في كانون الثاني الماضي.وكشف مصدر مطلع لشبكة "CNN" الأميركية بأن عددا من المشرعين الجمهوريين تواصل مع رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح للشاغر وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي".وهيرن هو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.واقترح بعض الحلفاء الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب، لشغل هذا المنصب، رغم أن المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 لتحدي بايدن قال في السابق إنه "غير مهتم".ويعتبر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز هو الزعيم الديمقراطي المفضل، وحصل على أصوات أكثر من مكارثي خلال 11 جولة تصويت في انتخاب رئيس مجلس النواب سابقاً.وحتى مع عزله يبقى كيفين مكارثي أبرز وأقوى المرشحين للعودة إلى منصبه، لكنه قال في وقت سابق للصحافيين إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب. (العربية)