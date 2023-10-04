زلزال عنيف ضرب الفلبين... ما هي قوّته؟

ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان، شمال الفلبين.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. (روسيا اليوم)

Advertisement