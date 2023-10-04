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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب الفلبين... ما هي قوّته؟

Lebanon 24
04-10-2023 | 08:36
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ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر، بلدة كالايان بمقاطعة كاغايان، شمال الفلبين.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. (روسيا اليوم)
 
 
 
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