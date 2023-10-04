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قدما من سوريا... من هما منفذا هجوم أنقرة؟ (صورة)

Lebanon 24
04-10-2023 | 08:48
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كشف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أنه تم التأكد من أن منفذي هجوم أنقرة جاءا من سوريا.
 
وذكر الوزير أن كافة مرافق البنية التحتية والبنية الفوقية التابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في العراق وسوريا، وكذلك نقاط الطاقة، أصبحت أهدافاً مشروعة.
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وحذر فيدان قائلاً: "أوصي الأطراف الثلاثة بالابتعاد عن هذه المنشآت التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. رد قواتنا المسلحة على الهجوم سيكون دقيقا للغاية".

وفي السياق عينه، أعلنت وزارة الداخلية التركية عن هوية المنفذ الثاني للهجوم ويدعى أوزكان شاهين العضو في حزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الحادثة، مؤكداً "الاستمرار بحزم في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره".
 
وكانت الداخلية التركية قد كشفت في وقت سابق عن هوية المنفذ الأول للهجوم، وهو المدعو حسن أوغوز الملقب بـ "كانيفار أردال"، العضو في حزب العمال. (العربية)
 
صورة متداولة لمنفذي الهجوم
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