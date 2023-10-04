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عربي-دولي

الفاتيكان.. بدء أعمال مجمع الأساقفة وسط منح حق التصويت للنساء

Lebanon 24
04-10-2023 | 11:00
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انطلقت اليوم الأربعاء أعمال مجمع السينودس في الاجتماع السنوي للفاتيكان في ظل خطوة إصلاحية منحت بموجبها النساء حق التصويت في المجمع.

وهذه الخطوة التي وافق عليها وافق البابا فرانسيس في نيسان الماضي، تأتي ضمن التعديلات على النظام في سينودس الأساقفة، وهي الهيئة التي تجمع أساقفة العالم معا في اجتماعات دورية.
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وبموجب التغييرات، ستحصل النساء على 54 صوتا من أصل 365 صوتا في الكنيسة، بعد عقود من الدعوات لمزيد من التمثيل في الكنيسة.

وقالت جوان لوبيز، الوزيرة العلمانية التي ساعدت في تنظيم عامين من المشاورات قبل اجتماع روما الذي افتتح اليوم الأربعاء: "إنها لحظة فاصلة.. هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها للمرأة صوت مختلف نوعيا على الطاولة، وفرصة التصويت في صنع القرار هائلة".

يأتي ذلك ضمن تعديلات على آليات التصويت أعلن عنها في الفاتيكان، وتشمل السماح للكاثوليك العلمانيين، أي الذين لا يشغلون أي منصب كهنوتي أو ديني، بالتصويت على قرارات المجمع.

وبحسب القرار الأخير، سيكون نصف العلمانيين الذين يمتلكون حق التصويت من النساء. وقد منح الحق ذاته لخمس راهبات يشاركن في أعمال المجمع كممثلات لرهبانتهن.

يتضمن جدول أعمال السينودس المغلق الذي يستمر لثلاثة أسابيع، دعوات لاتخاذ خطوات ملموسة لوصول المزيد من النساء إلى أدوار صنع القرار في الكنيسة، ومنحهن الحق في الوعظ في القداس ورسامتهن ككاهنات أو شمامسة.

وبمجرد انتهاء الاجتماع، سيتم التصويت على التوصيات ومن ثم رفعها إلى البابا فرنسيس للنظر فيها. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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