Advertisement

عربي-دولي

"ما يحدث ضدي سببه تقدمي على بايدن"... ترامب: سأعود إلى الرئاسة

Lebanon 24
04-10-2023 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1113652-638320362749680019.jpg
Doc-P-1113652-638320362749680019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين أن المكائد التي تحاك ضده لن تؤثر على تقدمه في الانتخابات.
Advertisement

كذلك أكد أنه قام بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك، مشيراً إلى أن لم يسمح له باستقدام هيئة محلفين في سابقة هي الأولى من نوعها.

وشدد على أن العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي.

وأضاف أن قضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أميركا، على حد وصفه، مشيراً إلى أن قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك، وتابع "سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا".

إلى ذلك لفت الرئيس السابق إلى ان "الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد"، مشدداً على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:16 | 2023-10-04
11:00 | 2023-10-04
10:46 | 2023-10-04
10:30 | 2023-10-04
10:25 | 2023-10-04
10:00 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24