"ما يحدث ضدي سببه تقدمي على بايدن"... ترامب: سأعود إلى الرئاسة

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زعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن ما يحدث ضده من ملاحقات قانونية يعود لتقدمه على الرئيس الحالي جو بايدن في كل استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين أن المكائد التي تحاك ضده لن تؤثر على تقدمه في الانتخابات.كذلك أكد أنه قام بسداد كل المبالغ والديون المستحقة للبنوك، مشيراً إلى أن لم يسمح له باستقدام هيئة محلفين في سابقة هي الأولى من نوعها.وشدد على أن العدالة لا يجب أن تستخدم كسلاح سياسي.وأضاف أن قضية الاحتيال المدني بداية الشيوعية في أميركا، على حد وصفه، مشيراً إلى أن قضية الاحتيال المدني ستفشل بلا شك، وتابع "سنقوم بما هو الأفضل لشعبنا وبلدنا".إلى ذلك لفت الرئيس السابق إلى ان "الحزب الجمهوري يقوم بعمل رائع لإعادة أميركا عظيمة من جديد"، مشدداً على عودته إلى الرئاسة وإنهاء هذه المرحلة التي وصفها بالمظلمة من تاريخ البلاد. (العربية)