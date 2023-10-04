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عربي-دولي

ظنّ أنّها تخونه مع سوريّ... فانتقم منها بطريقة بشعة لا تخطر على البال هذا ما فعله بها

Lebanon 24
04-10-2023 | 10:25
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قام رجل أوكراني يبلغ من العمر 35 عاما بتفجير الأعضاء التناسلية لمن يبدو أنها صديقته المولدوفية في قرية كولاني بمنطقة بلزن التشيكية.

ووفقا للمعلومات الواردة من مكان الحادث، فقد قام الرجل وهو أوكراني الجنسية بضرب امرأة من مولدوفا أولا ثم أدخل مفرقعات نارية في مهبلها، وقام بتفجيرها.
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وبالطبع فقد عانت المرأة من إصابات داخلية خطيرة للغاية تهدد حياتها عندما انفجرت تلك المفرقعات، إلا أن الرجل لم يطلب المساعدة في البداية، ونقل المرأة التي أصيبت بجروح داخلية خطيرة وعانت من آلام لا توصف إلى المستشفى الجامعي في بلزن، وهناك حاول إقناع الأطباء بأن إصابة المرأة جراء ضربة في بطنها.

بطبيعة الحال، أدرك الأطباء على الفور أن إصابات المرأة لا تطابق الوصف، وأبلغوا الشرطة بكل شيء، حيث توجهت الشرطة على الفور إلى المستشفى، واحتجزت الأجنبي المشتبه به، ووضعته في الزنزانة.

وجار التحقيق في ملابسات الحادث، إلا أن بعض الجهات تدعي أن الرجل من أوديسا، ويدعي آخرون أن سبب المشكلة هي شكوكه حول سلوكها، وارتباطها بعلاقة مع أجنبي آخر، يقال إنه سوري الجنسية، وفقا لبعض وسائل الإعلام. (روسيا اليوم)
 
 

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