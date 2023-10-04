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عربي-دولي

هزة أرضية قوية ضربت سوريا

Lebanon 24
04-10-2023 | 10:46
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أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال اللاذقية.

وبين المركز في بيان أن مركز الهزة شمال اللاذقية، ويبعد عنها 49 كيلومتراً، وعلى عمق 17 كيلومتراً، وسجلتها محطات الرصد في الساعة الـ 10.58 صباحاً، حيث بلغت شدتها 4.2 على مقياس ريختر. (سانا) 
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المصدر: سانا
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