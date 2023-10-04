زيادة كبيرة في الغاز الوارد من إسرائيل لمصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم، أن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40%، منذ كانون الثاني 2021 وحتى الآن.





وتوقع أن تزيد الكمية بنسبة 30% إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير، موضحاً أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.



Advertisement كذلك، أوضح الملا في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج. كذلك، أوضح الملا في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.