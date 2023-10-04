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إقتصاد

زيادة كبيرة في الغاز الوارد من إسرائيل لمصر

Lebanon 24
04-10-2023 | 12:56
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أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم، أن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل لمصر بنحو 40%، منذ كانون الثاني 2021 وحتى الآن.


وتوقع أن تزيد الكمية بنسبة 30% إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير، موضحاً أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.

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كذلك، أوضح الملا في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
 

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