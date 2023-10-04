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عربي-دولي

التمويل الأميركي لكييف "ينفد" في غضون شهر.. هذا ما كشفه مسؤولون

Lebanon 24
04-10-2023 | 13:30
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أشار مسؤولون حكوميون أوكرانيون وأميركيون إلى أن "النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية تنفد الشهر المقبل"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وأدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأميركية يجب أن تدعم الاقتصاد الأميركي". 
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ولفتت الصحيفة إلى أنه في ظل مخاوف المشرعين بشأن "الفساد" في أوكرانيا، من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال إن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف.
 
المصدر: الحرة
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