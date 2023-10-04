بعد عزل رئيسه.. تعرفوا إلى الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأميركي

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أصبح النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي، وسيترأس التصويت واختيار الرئيس التالي للمجلس بعد عزل رئيسه، كيفن مكارثي.ولد في غاستونيا بولاية نورث كارولاينا، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من كلية بلمونت آبي، بحسب موقع شبكة "سي أن أن"، وبدأ نشاطه السياسي، في عام 1998، إثر إطلاق محاولة أولى فاشلة لعضوية مجلس النواب في ولايته.بعد عمله في حملة الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، عام 2000، تم تعيينه مساعدا خاصا لوزير العمل، في عام 2001، وفقا لسيرته الذاتية على موقع الكونغرس.وتم انتخاب ماكهنري لعضوية مجلس النواب لأول مرة، في عام 2002.وفي عام 2004، عندما كان عمره 29 عاما، تم انتخابه لعضوية الكونغرس، ليصبح واحدا من أصغر المشرعين في ذلك الوقت، وفق تقرير سابق عنه لصحيفة وول ستريت جورنال نشر عام 2015.وقد فاز بولايته العاشرة في تشرين الثاني الماضي.ويشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي كان عضوا فيها منذ فترة طويلة وتولى أدوارا قيادية، بما في ذلك رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات.وبصفته رئيسا للجنة، "واصل الدفاع عن الحلول التي تزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمان للعائلات الأميركية والشركات الصغيرة"، وفق صفحته التعريفية على موقع مجلس النواب.وفي عام 2015، اختاره عضو الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، ليكون نائبا رئيسيا يأخذ على عاتقه ضمان انضباط الحزب في الهيئة التشريعية.وكان أحد أهم إنجازاته التي يفخر بها بصفته نائبا هو إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف.شغل ماكهنري أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.وبالإضافة إلى أدواره القيادية في لجنة الخدمات المالية، نجح ماكهنري في تمرير تشريعات مهمة إلى قوانين ساعدت رواد الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.كما كتب مشروع "قانون RAISE" (إصلاح الوصول للاستثمارات في الشركات الناشئة)، الذي وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ليصبح قانونا.وحصل على جوائز من الفيلق الأميركي ومشاة البحرية لعمله المكثف في جلب الرعاية الصحية للمحاربين القدامى إلى منطقته. وقدم الحرس الوطني له وسام الاستحقاق "تشارلز ديك" لخدمته الاستثنائية للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا.