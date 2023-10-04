Advertisement

عربي-دولي

بعد عزل رئيسه.. تعرفوا إلى الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
04-10-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1113702-638320506532362313.jpg
Doc-P-1113702-638320506532362313.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي، وسيترأس التصويت واختيار الرئيس التالي للمجلس بعد عزل  رئيسه، كيفن مكارثي.

ولد في غاستونيا بولاية نورث كارولاينا، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من كلية بلمونت آبي، بحسب موقع شبكة "سي أن أن"، وبدأ نشاطه السياسي، في عام 1998، إثر إطلاق محاولة أولى فاشلة لعضوية مجلس النواب في ولايته.
Advertisement

بعد عمله في حملة الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، عام 2000، تم تعيينه مساعدا خاصا لوزير العمل، في عام 2001، وفقا لسيرته الذاتية على موقع الكونغرس. 

وتم انتخاب ماكهنري لعضوية مجلس النواب لأول مرة، في عام 2002. 

وفي عام 2004، عندما كان عمره 29 عاما، تم انتخابه لعضوية الكونغرس، ليصبح واحدا من أصغر المشرعين في ذلك الوقت، وفق تقرير سابق عنه لصحيفة وول ستريت جورنال نشر عام 2015.

وقد فاز بولايته العاشرة في تشرين الثاني الماضي.

ويشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي كان عضوا فيها منذ فترة طويلة وتولى أدوارا قيادية، بما في ذلك رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات.

وبصفته رئيسا للجنة، "واصل الدفاع عن الحلول التي تزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمان للعائلات الأميركية والشركات الصغيرة"، وفق صفحته التعريفية على موقع مجلس النواب.

وفي عام 2015، اختاره عضو الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، ليكون نائبا رئيسيا يأخذ على عاتقه ضمان انضباط الحزب في الهيئة التشريعية.

وكان أحد أهم إنجازاته التي يفخر بها بصفته نائبا هو إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف.

شغل ماكهنري أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. 

وبالإضافة إلى أدواره القيادية في لجنة الخدمات المالية، نجح ماكهنري في تمرير تشريعات مهمة إلى قوانين ساعدت رواد الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة. 

كما كتب مشروع "قانون RAISE" (إصلاح الوصول للاستثمارات في الشركات الناشئة)، الذي وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ليصبح قانونا.

وحصل على جوائز من الفيلق الأميركي ومشاة البحرية لعمله المكثف في جلب الرعاية الصحية للمحاربين القدامى إلى منطقته. وقدم الحرس الوطني له وسام الاستحقاق "تشارلز ديك" لخدمته الاستثنائية للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-10-04
16:31 | 2023-10-04
16:30 | 2023-10-04
16:00 | 2023-10-04
15:49 | 2023-10-04
15:30 | 2023-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24