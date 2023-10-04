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عربي-دولي

قسد: منفذو هجوم أنقرة لم يمرّوا من مناطقنا

Lebanon 24
04-10-2023 | 16:30
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نفى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ما وصفه بمزاعم مسؤولين أتراك بشأن مرور منفذي هجوم أنقرة من المناطق الخاضعة لسيطرة قواته.


وأشار عبدي عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن "منفذي هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك، كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي، ولا نشجع على تصاعد وتيرته".
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وأضاف أن "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطقنا وشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".


وتابع أن استهداف البنية التحتية والمصادر الاقتصادية للمنطقة والمدن الآهلة بالسكان يعد "جريمة حرب"، داعيا الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ المواقف المناسبة حيال هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
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