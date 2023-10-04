بشأن المساعدات لأوكرانيا... بايدن سيلقي "خطابا هاما"

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيلقي قريبا "خطابا هاما" بشأن أهمية دعم أوكرانيا، فيما تشهد واشنطن اضطرابات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض: "سألقي قريبا جدا خطابا هاما سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قال الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونغرس المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.ومن جهة أخرى، أشار تقرير الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بنقل آلاف الأسلحة والذخيرة الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا، في خطوة "مختلفة" تجاه الأزمة الأوكرانية-الروسية.ولفت التقرير الذي نشرته "سي إن إن"، أن هذه الخطوة قد تساعد في التخفيف من بعض النقص "الحرج" الذي تواجهه القوات العسكرية الأوكرانية، بينما تنتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا لمسؤولين أمريكيين.