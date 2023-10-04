جماهير غاضبة.. هل تعرّض بايدن لشتائم في البيت الأبيض؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعرض لشتائم جماهير غاضبة أثناء كلمة له في حديقة البيت الأبيض.ويظهر في الفيديو بايدن وهو يلقي خطابا بشأن قضية السلاح وحوادث إطلاق النار، قبل أن تتم مقاطعته من قبل أصوات "يزعم أنها كانت موجودة أثناء الخطاب"، لكن من دون أن يظهروا في الفيديو. ويواصل بايدن كلامه بالقول "إجلس واستمع لما سأقوله لاحقا"، إلا أن الأصوات تستمر في الفيديو وتواصل توجيه السباب له.وأظهر البحث عن الفيديو أن المقطع المنشور يحمل تزييفاً، والخطاب ألقاه بايدن في البيت الأبيض، قبل نحو عام، بمناسبة إقرار أول تشريع بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد.