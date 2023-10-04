إكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز في إيران

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز خلال عمليات التنقيب في جميع أنحاء البلاد.



واشار على هامش اجتماع وفد الحكومة، الى أن "الأربعة حقول للنفط والغاز هي حقل غاز جشمه شور في شمال شرق البلاد في محافظة خراسان الرضوية، وحقل إيلكان النفطي في محافظة كلستان، وحقلا تنكو وكناوه النفطيين في محافظة بوشهر".

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وأضاف: "كانت لدينا نسبة إحلال 78% في قطاع المحروقات السائلة في حكومة الـ13، وهذا يعني أنه إذا تم إنتاج 100 برميل من النفط ومكثفات الغاز للاستهلاك أو للتصدير، فقد تم استبدال 78 برميلا بالاكتشافات الجديدة"، وتابع: "كما حصلنا على زيادة بأكثر من 300% في إجراء العمليات الزلزالية الثلاثية الأبعاد مقارنة بأربع سنوات كاملة للحكومة الـ12".





كما لفت الى انه "بالمقارنة مع دول المنطقة مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر، تحتل ايران المركز الأول في مجال التنقيب ويبلغ معدل نجاح التنقيب في إيران 100 بالمئة".