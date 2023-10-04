24
o
بيروت
24
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أزمة إنسانية طاحنة في السودان
Lebanon 24
04-10-2023
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، عن تداعيات "كارثية" جراء استمرار الصراع المُسلّح في السودان بعد مرور ما يقرب من 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
Advertisement
وقال المنظري إن السودان كان يعاني بالفعل قبل الحرب من هشاشة وضعف حقيقي بالنظام الصحي، جراء ضعف التمويل المالي ونقص الكوادر الطبية، ليأتي النزاع الراهن ليفاقم الأزمة الصحية خاصة مع استهدافه المنشآت الصحية والبنى التحتية والخدمات مثل محطات المياه والأبنية ما ساهم في التأثير على المسكن والغذاء.
وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصاً في قصف جوي وأرضي طال عدد من أحياء الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء؛ كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 170 يوما في العاصمة الخرطوم وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ وتسببت في مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.
وخلقت الحرب أزمة إنسانية طاحنة، وحذرت فرق طبية محلية من انتشار الكوليرا وحمى الضنك.
وحدّد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، تداعيات الحرب المستمرة على الوضع الصحي والإنساني، في عدد من النقاط بالقول:
تسببت الحرب في توقف 70 بالمئة من المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق النزاع الرئيسية، فضلًا عن تأثر نحو 20 بالمئة من المؤسسات الطبية البعيدة عن النزاع بشكل حاد.
كما ارتفعت مستويات سوء التغذية ارتفاعًا هائلًا في الآونة الأخيرة، فهناك أعداد كبيرة من الأطفال بما يقترب من 100 ألف طفل يعانون من نقص حاد في التغذية.
توقفت الكثير من برامج تطعيم الأطفال، فضلًا عن التأثير الكبير على جهود التقصي والمتابعة لمختلف الأمراض والأوبئة، على الرغم من تأثر السودان بموسم الأمطار الغزيرة، الذي يتسبب في زيادة الأمراض المنقولة مثل الملاريا وحمى الضنك.
هناك 4 ملايين سيدة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية، فضلًا عن وجود 4.5 مليون نازح داخل السودان خاصة في مناطق الصراع.
مئات الآلاف من السودانيين نزحوا خارج السودان إلى البلدان المجاورة ويحتاجون لرعاية صحية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
Lebanon 24
بعد أخبار طلاقه.. فارس كرم يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة
02:02 | 2023-10-04
04/10/2023 02:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت كالمُراهقات: نوال الزغبي بتنورة قصيرة جدا.. والجمهور يُهاجمها: "ناسية البنطلون"! (فيديو)
Lebanon 24
بدت كالمُراهقات: نوال الزغبي بتنورة قصيرة جدا.. والجمهور يُهاجمها: "ناسية البنطلون"! (فيديو)
03:53 | 2023-10-04
04/10/2023 03:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا عازار تزداد جمالا بعد 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان (فيديو)
Lebanon 24
دينا عازار تزداد جمالا بعد 28 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان (فيديو)
02:03 | 2023-10-04
04/10/2023 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية قوية ضربت سوريا
Lebanon 24
هزة أرضية قوية ضربت سوريا
10:46 | 2023-10-04
04/10/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف زوجة ممثل... هو أيضاً هارب من وجه العدالة!
Lebanon 24
توقيف زوجة ممثل... هو أيضاً هارب من وجه العدالة!
06:24 | 2023-10-04
04/10/2023 06:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:07 | 2023-10-05
سيناتور أميركي يسعى لتعليق المساعدات لأذربيجان
00:04 | 2023-10-05
لمنع تفشي ''بق الفراش''... تونس تفعل نظام اليقظة الصحية
23:38 | 2023-10-04
ظاهرة "بصق" اليهود على المصلين المسيحيين تثير الغضب.. والفاتيكان يتدخل
23:33 | 2023-10-04
العالم الهولندي حدده بخرائط.. زلزال يضرب اليابان وتحذير من تسونامي (صور)
23:31 | 2023-10-04
"طوارق" مالي يعلنون سيطرتهم على معسكر للجيش
23:29 | 2023-10-04
إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات.. واندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين (فيديو)
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
05/10/2023 07:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
05/10/2023 07:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
05/10/2023 07:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24