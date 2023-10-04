بوتين يزور قرغيزستان الأسبوع المقبل

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرغيزستان الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت السلطات في هذه الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، أمس، في أول رحلة له إلى الخارج، منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه. ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرة التوقيف في آذار، على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين سيزور قاعدة جوية روسية في مدينة كانت بشرق العاصمة بشكيك، في الذكرى العشرين لافتتاحها، وذلك بدعوة من رئيس قرغيزستان صدير جباروف.