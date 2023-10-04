المسيّرات سلاح الشتاء.. هل فشل هجوم أوكرانيا المضاد؟

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أكدت واشنطن قرب انتهاء هجوم أوكرانيا المضاد منذ 4 أشهر لاستعادة الأراضي التي ضمتها روسيا.وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربى، أن واشنطن تعتقد أنه لدى كييف 6 إلى 8 أسابيع متبقية "للهجوم المضاد".؛ وتابع "الطقس ليس حليفنا، أمامنا 6 إلى 8 أسابيع قبل أن تصبح الأمور صعبة".وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 حزيران الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة.الهجوم المضاد انتهىحسب تقارير، وفي بلدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشرقية، استنفدت مخزونات المعدات السوفيتية، التي يعرف الجيش الأوكراني كيفية استخدامها، ويتم الترحيب بقرارات توريد أنواع جديدة من الأسلحة الغربية الصنع، ولكن تليها أسابيع وشهور من التأخير.أيضًا هناك عوامل أخرى تعزز طريق بطء وفشل الهجوم المضاد وقرب نفاد مستودعات الأسلحة والعتاد الممولة للجيش الأوكراني، فضلًا عن إعلان سلوفاكيا عدم إرسال طلقة واحدة لأوكرانيا في الفترة المقبلة واندلاع العديد من التظاهرات في العواصم الأوروبية "الرافضة" لاستمرار الدعم لـ كييف.يقول مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، إنه على المستوى التكتيكي على الأرض أوكرانيا بطيئة للغاية ولا تحقق تقدمًا إلا عبر عدة كيلومترات وخلال مساحة زمنية واسعة، وعلى المستوى السياسي تحاول كييف تقوية علاقاتها مع القوى الغربية بهدف استدراج أكبر كم ممكن من الدعم بالمال والسلاح، لا سيما أن أوكرانيا لا تستطيع أن تستمر في الحرب ضد روسيا إلا بالمساعدات الغربية.ويُضيف آصف ملحم، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك انقسامات غربية على المستويين الشعبي والرسمي، لا سيما أن أوكرانيا أصبحت تشكل عبئًا على الغرب وكلنا يدرك ما حدث في صفوف الحزب الجمهوري من أزمة وانقسام بسبب تكلفة مساعدة كييف، في المقابل تسعى روسيا لتقوية علاقاتها مع الدول الغربية وبنفس الوقت لديها شبكة علاقات قوية مع الشرق.المسيّرات سلاح الشتاءوأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، مطلع تشرين الأول الجاري، عن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة مع شركاء أجانب، تهدف لإنتاج الطائرات المسيرة والذخائر داخل الأراضي الأوكرانية، فضلًا عن تشكيل تحالف صناعي لتصنيع الأسلحة في البلاد يضم 38 شركة من 19 دولة، وتأسيس صندوق دفاعي من الأموال الروسية المصادرة في أوروبا والداخل مع اختتام العاصمة الأوكرانية فعاليات منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية.في السياق يرى ألكساندروفيتش بافيل المتخصص بالشؤون العسكرية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الذي تشنه بلاده ليس مرتبط بتوقيت انتهاء، فنهايته هي تحرير جميع الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو، على حد وصفه.ويُضيف ألكساندروفيتش بافيل، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفترة المقبلة في الشتاء ستكون مرحلة أخرى من ضمن مراحل الهجوم المضاد، تعتمد بشكل مباشر على المسيرات، والتي تعمل كييف حاليا على تطويرها لتناسب ظروف طقس الشتاء. (سكاي نيوز)