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عربي-دولي
كييف في موقف حرج.. التمويل الأميركي سينفد قريباً
Lebanon 24
04-10-2023
|
23:15
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يبدو أن تمرير مجلس النواب الأميركي اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي، سيضع كييف في موقف حرج بشأن المساعدات.
فقد تجنّب الاتفاق الحديث عن مساعدات لأوكرانيا، ما دفع مطلعين على الأمر إلى دق ناقوس الخطر، حيث أفاد مسؤولون حكوميون أوكرانيون وأميركيون، بأن النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية ستنفد الشهر المقبل.
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وأضافوا أن التمويل الأميركي لأوكرانيا سيكون أمام مشكلة النفاد خلال تشرين الأول القادم، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
أتى هذا الإنذار بعدما أدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأميركية يجب أن تدعم الاقتصاد الأميركي"، خصوصا في ظل مخاوف المشرعين بشأن الفساد في أوكرانيا.
كما بات من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف.
يأتي هذا في حين حذر البيت الأبيض من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.
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