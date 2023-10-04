Advertisement

عربي-دولي

كييف في موقف حرج.. التمويل الأميركي سينفد قريباً

Lebanon 24
04-10-2023 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1113759-638320839498903103.jpeg
Doc-P-1113759-638320839498903103.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن تمرير مجلس النواب الأميركي اتفاقا مؤقتا بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي، سيضع كييف في موقف حرج بشأن المساعدات.
فقد تجنّب الاتفاق الحديث عن مساعدات لأوكرانيا، ما دفع مطلعين على الأمر إلى دق ناقوس الخطر، حيث أفاد مسؤولون حكوميون أوكرانيون وأميركيون، بأن النفقات التي تصرفها الولايات المتحدة للحكومة الأوكرانية ستنفد الشهر المقبل.
Advertisement

وأضافوا أن التمويل الأميركي لأوكرانيا سيكون أمام مشكلة النفاد خلال تشرين الأول القادم، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

أتى هذا الإنذار بعدما أدى الجدل الدائر في واشنطن بشأن المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا إلى انقسام الكونغرس، حيث يقول بعض الجمهوريين إن "الأموال الأميركية يجب أن تدعم الاقتصاد الأميركي"، خصوصا في ظل مخاوف المشرعين بشأن الفساد في أوكرانيا.

كما بات من غير الواضح إلى أي مستوى سيتم استعادة تلك المساعدات حال توقفها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت دون تقديم مساعدات لكييف.

يأتي هذا في حين حذر البيت الأبيض من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:16 | 2023-10-05
02:14 | 2023-10-05
01:51 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24