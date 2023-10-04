إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات.. واندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين (فيديو)

اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مدينة نابلس، في إطار عملية دخول مقررة لمئات المستوطنين.

عملية اقتحام

فقد أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة معززة بعشرات الآليات العسكرية، موضحين أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين، بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات شرق المدينة.



وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.

اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات إسرائيلية شرق مدينة #نابلس خلال اقتحام القوات المدينة تمهيداً لدخول مستوطنين للصلاة في مقام قبر يوسف#العربية pic.twitter.com/K04zrrt8el — العربية (@AlArabiya) October 4, 2023 Advertisement

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس، فيما أصيب 70 آخرين خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع.



وأضاف أن مواطنا أصيب جراء سقوط قذائف، فيما تم إخلاء ثلاثة من العمال في حسبة نابلس بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق في مكان عملهم.



يشار إلى أن اليهود يحتفلون منذ السبت بطقوس دينية، تزامنت هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.(العربية)









