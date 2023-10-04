Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات.. واندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2023 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1113761-638320843774130065.png
Doc-P-1113761-638320843774130065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مدينة نابلس، في إطار عملية دخول مقررة لمئات المستوطنين.  
 
عملية اقتحام
فقد أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة معززة بعشرات الآليات العسكرية، موضحين أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين، بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات شرق المدينة.

وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.
 
Advertisement
 
 
من جانبه، أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس، فيما أصيب 70 آخرين خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن مواطنا أصيب جراء سقوط قذائف، فيما تم إخلاء ثلاثة من العمال في حسبة نابلس بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق في مكان عملهم.

يشار إلى أن اليهود يحتفلون منذ السبت بطقوس دينية، تزامنت هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.(العربية)




عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:16 | 2023-10-05
02:14 | 2023-10-05
01:51 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24