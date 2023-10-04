العالم الهولندي حدده بخرائط.. زلزال يضرب اليابان وتحذير من تسونامي (صور)

أصدرت اليابان تحذيرا، صباح اليوم الخميس، من حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.



ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته بحسب التقديرات الأولية 6.6 درجة ووقع في الساعة 11 صباحا بتوقيت اليابان بالقرب من جزيرة توريشيما، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من طوكيو.



والغريب في الأمر، وقبلها بساعات، غرّد العالم لهولندي فرانك هوغربيتس على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا) بالقول: "يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. في 23 أيلول ، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. الفلبين، تايوان، اليابان".

Increased #earthquake activity continues on both sides of the Philippine Sea plate. On 23 September a major fluctuation marked the region. Be on extra alert, just in case. #Philippines, #Taiwan, #Japan. pic.twitter.com/jKzwquLuOh — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 4, 2023 Advertisement

الغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر!



وكان العالم المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر تشرين الأول، حددها من الأول إلى الثالث، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.



ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا شمال غربي نيبال، الثلاثاء، مما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة. وقال المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال إن مركز الزلزالين، كان في منطقة باجهانغ شمال غربي نيبال، بالقرب من الحدود الهندية، مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي. كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.



وكانت قد انتشرت في الأيام القليلة الماضية التوقعات بأن يتعرض أحد الأماكن على الكرة الأرضية لهزة أرضية عنيفة. تلك التوقعات تنبأ بها العالم الهولندي وربطها بتحركات واقترانات الكواكب في الفضاء.



وفي آخر نشراته التي يقدمها من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، كرر هوغربيتس التحذير من الأيام 1-3 تشرين الأول بسبب زوايا قائمة للكواكب، مما يضيف إلى الهندسة الحرجة، إلا أن ذلك يعتمد على حالة القشرة الأرضية، مضيفا بأنه "يمكن أن يكون هناك تجمع من الهزات القوية نحو 6 درجات على مقياس ريختر، ومن المحتمل أن يكون لدينا نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة.. منتصف 6، أعلى من 6 وربما أيضا زلزال بقوة 7 درجات".(العربية)



