Advertisement

عربي-دولي

سيناتور أميركي يسعى لتعليق المساعدات لأذربيجان

Lebanon 24
05-10-2023 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1113768-638320866239626058.jpeg
Doc-P-1113768-638320866239626058.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتو الديمقراطي بين كاردين الإدارة الأميركية لتعليق المساعدات العسكرية لأذربيجان.
 

وقال كاردين في بيان له، يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة يجب أن تعلق تقديم المساعدات الأمنية لأذربيجان حتى توقف الأخيرة حملتها القاسية"، في إشارة إلى العملية العسكرية في قره باغ.
Advertisement
 

ودعا كاردين إلى زيادة المساعدات الإنسانية للأرمن الذين غادروا قره باغ، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الأرمنية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك "الجهود لزيادة الشفافية وتطوير الإدارة الفعالة والتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية".


وليست هذه أول دعوة من هذا القبيل، تطلق من مجلس الشيوخ، حيث دعا السيناتور روبرت مينينديز إلى تعليق المساعدات لأذربيجان في أواخر الشهر الماضي. وطرح مشروع قانون حول فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الوضع في قره باغ، ومساعدة أرمينيا.

ويأتي ذلك في أعقاب عملية عسكرية أذربيجانية في منطقة قره باغ، انتهت في ايلول الماضي بالتفاوض بين السلطات الأرمنية لجمهورية قره باغ غير المعترف بها وأذربيجان، وقرار إنهاء وجود الجمهورية اعتبارا من 1 كانون الثاني 2024 وعودة المنطقة إلى السيادة الأذربيجانية.

وفي أعقاب تلك الأحداث غادر أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن المنطقة، خوفا من "التطهير العرقي" المحتمل. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:29 | 2023-10-05
02:16 | 2023-10-05
02:14 | 2023-10-05
01:51 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24