Advertisement

عربي-دولي

بعد سلسلة حوادث بالبيت الأبيض... طرد كلب بايدن "القائد" إلى مكان مجهول

Lebanon 24
05-10-2023 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1113778-638320892025691353.png
Doc-P-1113778-638320892025691353.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه تم طرد كلب الرئيس من البيت الأبيض، بعدما عض عددا من الموظفين.


وقد أرسل آل بايدن كلبهم من فصيلة "German Shepherd" البالغ من العمر عامين إلى مكان غير معروف بينما ينظرون في "الخطوات التالية" للكلب الرئاسي.
Advertisement

جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن كلب بايدن واسمه "كومندر" أو "القائد"، الذي وصل إلى البيت الأبيض كجرو لطيف في عام 2021، تورط في حوادث عض أكثر مما هو معلن.

واعترف جهاز الخدمة السرية بأن 11 من عملائه قد تعرضوا للعض، لكن شبكة "سي إن إن" قالت إن العدد الفعلي أعلى وأن الكلب عض موظفين آخرين في البيت الأبيض أيضا.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن مكان "كومندر" أو ما إذا كانت هذه الخطوة دائمة.

وكانت آخر مرة شوهد فيها الكلب "كومندر" في البيت الأبيض في 30 أيلول، عندما رصده المصورون على شرفة ترومان في المقر الخاص للرئيس.

وسبق أن ألقى آل بايدن باللوم على البيئة "المجهدة" في البيت الأبيض في السلوك الهائج لحيواناتهم الأليفة.

كوماندر هو ثاني كلاب بايدن يتم طرده من البيت الأبيض بسبب العض، بعد إرسال كلب آخر من الفصيلة عينها، ويدعى "ميجور"، للعيش مع أصدقاء العائلة في ولاية ديلاوير.

من الجدير ذكره أن كلب عائلة بايدن المحبوب، الذي يدعى "تشامب" نفق عام 2021 وعمره 13 عاما. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2023-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2023-10-05
04:51 | 2023-10-05
04:42 | 2023-10-05
04:28 | 2023-10-05
04:12 | 2023-10-05
04:06 | 2023-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24