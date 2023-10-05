بعد سلسلة حوادث بالبيت الأبيض... طرد كلب بايدن "القائد" إلى مكان مجهول

قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه تم طرد كلب الرئيس من البيت الأبيض، بعدما عض عددا من الموظفين.





وقد أرسل آل بايدن كلبهم من فصيلة "German Shepherd" البالغ من العمر عامين إلى مكان غير معروف بينما ينظرون في "الخطوات التالية" للكلب الرئاسي.

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جاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن كلب بايدن واسمه "كومندر" أو "القائد"، الذي وصل إلى البيت الأبيض كجرو لطيف في عام 2021، تورط في حوادث عض أكثر مما هو معلن.



واعترف جهاز الخدمة السرية بأن 11 من عملائه قد تعرضوا للعض، لكن شبكة "سي إن إن" قالت إن العدد الفعلي أعلى وأن الكلب عض موظفين آخرين في البيت الأبيض أيضا.



ولم ترد تفاصيل أخرى عن مكان "كومندر" أو ما إذا كانت هذه الخطوة دائمة.



وكانت آخر مرة شوهد فيها الكلب "كومندر" في البيت الأبيض في 30 أيلول، عندما رصده المصورون على شرفة ترومان في المقر الخاص للرئيس.



وسبق أن ألقى آل بايدن باللوم على البيئة "المجهدة" في البيت الأبيض في السلوك الهائج لحيواناتهم الأليفة.



كوماندر هو ثاني كلاب بايدن يتم طرده من البيت الأبيض بسبب العض، بعد إرسال كلب آخر من الفصيلة عينها، ويدعى "ميجور"، للعيش مع أصدقاء العائلة في ولاية ديلاوير.



من الجدير ذكره أن كلب عائلة بايدن المحبوب، الذي يدعى "تشامب" نفق عام 2021 وعمره 13 عاما. (RT)