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عربي-دولي

صحيفة أجنبية تكشف: الغرب يسعى لتحويل أوكرانيا إلى أرض محروقة

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:01
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قال الصحافي كونراد رينكاس، في مقالة بصحيفة Myśl Polska، إن الحلفاء الغربيين يدركون حقيقة فقدان السيطرة على أوكرانيا قريبا، ويعتزمون تحويلها إلى أرض محروقة قبل أن يحدث ذلك.

وأضافت المقالة: "يبدو أن الغرب، يتوقع فقدان السيطرة على أوكرانيا، لذلك سيحاول عدم ترك حتى الأرض المحروقة فيها".
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وأشارت إلى أن الدول الغربية التي تتستر خلف الخطاب حول التهديد الروسي والمجاعة، تحاول تحقيق أقصى قدر من الربح من استغلال موارد أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يحكم عليها بالتصحر لاحقا. وكمثال للمقارنة استشهد الصحفي البولندي، بقيام المحتلين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية بنهب الموارد الطبيعية من أوكرانيا السوفيتية.

ونوهت المقالة بقيام نظام كييف والدول الغربية بالابتزاز في موضوع الحبوب، وكذلك النزاع الدبلوماسي بين أوكرانيا وبولندا حول حظر استيراد الحبوب الأوكرانية، وشدد كاتب المقالة على أن كل ذلك، يخدم هدف زيادة أرباح الذين يهمهم استمرار النزاع المسلح. (روسيا اليوم) 
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