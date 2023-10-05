تم محوها من الخرائط... منطقة على الأرض "تنعدم فيها الجاذبية"

على غرار الصفحات التي تروج لمنشورات مضللة تدعي توثيق ظواهر غريبة، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه يصور "منطقة خفية تم محوها من الخرائط" تنعدم فيها قوانين الجاذبية ويظهر فيها أشخاص وهم يطيرون بحرية.

إلا أن الادعاء غير صحيح والفيديو عبارة عن فيلم ترويجي لعلامة أزياء فاخرة.

ويظهر في الفيديو أشخاص يطيرون على علو منخفض فوق حقول وتضاريس مختلفة.





وعلق ناشرو الفيديو بالقول "الأرض التي تم محوها من الخريطة، تتوقف فيها قوانين الفيزياء والجاذبية".

وحصد الفيديو مئات المشاركات وتساءل مستخدمون في التعليقات عن مكان تواجد هذه الأرض.

فيلم ترويجي

إلا أن ما قيل عن الفيديو المتداول غير صحيح. وتقطيعه إلى مشاهد ثابتة أرشد إليه منشورا على يوتيوب على أنه فيلم ترويجي لعلامة الأزياء الفاخرة "بوربوري".

وبتعميق البحث، يمكن الوصول لحساب الشركة المنتجة على إنستغرام حيث نشرت المقطع سنة 2019.





ونشرت الشركة أيضا كواليس تصوير المقاطع التي يظهر فيها أشخاص معلقون بدعامات جرى إخفاؤها أثناء المونتاج ليظهروا وكأنهم يطيرون.





وحاز الفيلم الترويجي الذي يحمل عنوان "فضاءات مفتوحة" العام الماضي على جائزة كليو الذهبية المخصصة للإعلانات عن فئة الإخراج. (الحرة)