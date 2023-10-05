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عربي-دولي

الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تستعر بالخرطوم

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:30
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وسط استمرار المعارك والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان للشهر السادس على التوالي، شهدت الخرطوم اليوم حصيلة دامية.
 
قد أعلن متحدث باسم الجيش السوداني، الأربعاء، أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب 15 آخرون في قصف شنته قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
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وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبد الله، أن قوات الدعم السريع قصفت مركزا صحيا ملحقا بأحد المساجد في شمال بحري بولاية الخرطوم.

وأضاف أن الجيش تصدى أيضا لهجوم من قوات الدعم السريع في نيالا بغرب البلاد وكبدها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات، وفق تعبيره.

أتى هذا بعدما أكدت لجان أحياء منطقة السامراب، صباح الأربعاء، أن 20 شخصاً لقوا حتفهم بمنطقة السامراب في مدينة الخرطوم بحري، شمال العاصمة، جراء قصف مدفعي على المنطقة من قبل قوات الدعم السريع، وفق زعمها.
 
واستهدف الجيش بالقصف المدفعي والمسيرات عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة. وسمع دوي انفجارات قوية في محيط سلاح المدرعات، وفي حيي جبرة والمجاهدين، فضلا منطقة وسط الخرطوم القريبة من القيادة العامة للجيش.

في المقابل، استهدفت الدعم السريع عدة مقرات للجيش بالقصف المدفعي، من ضمنها سلاح الإشارة بمدينة بحري. (العربية) 
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