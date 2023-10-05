صفقة بيع عسكرية جديدة بين واشنطن واسبانيا.. هذا ما أبلغته الخارجية الأميركية للكونغرس

Advertisement

اتخذت وزارة الخارجية الأميركية قرارا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لحكومة إسبانيا لوحدات باتريوت تكوين-3+ الحديثة والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 2.8 مليار دولار، بحسب بيان نشره موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية.وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل، الأربعاء.ووفقا للبيان، طلبت حكومة إسبانيا شراء 4 وحدات إطلاق نار حديثة من طراز باتريوت تكوين-3+ تتألف من 51 صاروخ باتريوت ذو القدرة المتقدم، وثلاثة صواريخ معززة لقطاع الصواريخ بما في ذلك صاروخ واحد يطير، و24 محطة إطلاق باتريوت M903، و4 مجموعات رادار AN/MPQ-6، و4 محطات للتحكم في الاشتباك AN/MSQ-132، و2 من مراكز تنسيق المعلومات (ICC)، و8 مجموعات سارية الهوائي، و4 محطات للطاقة الكهربائية، و4 وحدات للطاقة.وتشمل الصفقة أيضا معدات الاتصالات، والأدوات ومعدات الاختبار، ومعدات وخدمات الدعم التي تشمل مجموعات التزلج، ومجموعات القياس عن بعد، والمولدات، والمنشورات، والوثائق الفنية، ومعدات التدريب، وقطع الغيار والإصلاح.كما ستضم الصفقة توفير مدرب شخصي من أجل التدريب على المعدات الجديدة (NET)، ودعم فريق المساعدة الفنية الميداني (TAFT)، ودعم اختبار الطيران والأهداف، وخدمات المساعدة الفنية والدعم الهندسي واللوجستي للحكومة الأميركية والمقاولين، وتكامل الأنظمة والخروج (SICO)، ودعم المكاتب الميدانية، والعناصر الأخرى ذات الصلة باللوجستيات ودعم البرامج.وأوضح البيان أن التكلفة الإجمالية المقدرة لهذه الصفقة هي 2.8 مليار دولار.وسيدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف الناتو الذي يعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا.وسيؤدي البيع المقترح لنظام صواريخ باتريوت إلى تحسين قدرة الدفاع الصاروخي الإسبانية، وزيادة القدرات الدفاعية لجيشها، ودعم هدفها المتمثل في تحسين الدفاع الوطني والإقليمي وقابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي.وستستخدم إسبانيا نظام باتريوت للدفاع عن سلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي. ولن تجد إسبانيا صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة.وأكد البيان أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.وسيتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح من ممثلي الحكومة الأمريكية والمقاولين السفر إلى إسبانيا لفترة ممتدة للتحقق من النظام والتدريب والدعم الفني واللوجستي.وأوضح البيان أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركية نتيجة لهذا البيع المقترح.