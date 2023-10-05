المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية، على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي X، إن النزاع في أوكرانيا والمساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها، استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي.



وأضافت المفوضية: "كان النزاع في أوكرانيا والتضخم سببا في استنفاد احتياطيات ميزانية الاتحاد الأوروبي الطويلة الأجل".

Advertisement

وشددت المفوضية في بيانها، على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من الأموال حتى يتمكن من إبداء الردود اللازمة على الأزمات.



وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية راجعت ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة ومساعدة اللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.



ومن هذا المبلغ، يقترح تقديم 50 مليار يورو على شكل منح وقروض على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة كييف ماليا. (روسيا اليوم)