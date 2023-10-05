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عربي-دولي

أول زيارة خارجية له منذ مذكرة الاعتقال.. بوتين يغادر إلى هذه الدولة خلال أيام

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:41
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يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول زيارة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، على خلفية حرب أوكرانيا في آذار الماضي.

وسيسافر بوتين إلى قيرغيزستان، الأسبوع المقبل.

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 وأوردت هذا النبأ، وكالة أنباء "خبر" في قيرغيزستان، التي قالت إن تاريخ الزيارة المتوقعة هو 12 تشرين الأول الجاري.

وأضافت أن زيارة بوتين تأتي بناءً على دعوة من رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، مشيرة إلى أن الزيارة ستتضمن "مفاوضات ثنائية".

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 17 آذار الماضي مذكرة لاعتقاله.

وذكرت المحكمة أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب "جرائم حرب" بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

لكن موسكو تقول إنها ليست "عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.(سكاي نيوز)


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