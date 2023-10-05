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عربي-دولي

قتلى ومفقودون.. انفجار بحيرة جليدية وفيضانات دمرت 4 مناطق (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 01:51
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أفاد مسؤولون حكوميون في الهند، الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بحيرة جليدية وفيضانات، إلى 10 أشخاص على الأقل، فيما لا يزال 82 آخرون في عداد المفقودين.
 
وقال هيمانشو تيواري المتحدث باسم الجيش الهندي لوكالة فرانس برس الخميس، بعد يوم من تدفق المياه في الوادي الجبلي في ولاية سيكيم شمال شرقي البلاد، إن "مياه الفيضانات تسببت في دمار في 4 مناطق بالولاية وجرفت الناس والطرق والجسور".
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وذكرت السلطات إن الطرق تعرضت لأضرار "بالغة" وجرفت 14 جسرا.

وقال فيجاي بوشان باثاك، سكرتير ولاية سيكيم، في وقت متأخر من الأربعاء: "تم انتشال 10 جثث حتى الآن، كما أصبح 82 شخصا في عداد المفقودين، بينهم أفراد من الجيش".

وأفاد الجيش بأن من بين المفقودين 22 جنديا، وتم إنقاذ جندي واحد.

وكان سبب ارتفاع المياه هو انفجار بحيرة لوناك على ارتفاعات عالية، والتي تقع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بثالث أعلى جبل في العالم، كانغشينجونغا.
 
وقالت حكومة ولاية سيكيم إن جدارا من المياه تدفق باتجاه مجرى النهر، مما أدى إلى زيادة فائض النهر بالفعل بسبب الأمطار الموسمية، مما أدى إلى إتلاف سد وجرف المنازل والجسور في طريقه وتسبب في "دمار خطير". (روسيا اليوم) 
 

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