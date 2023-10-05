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عربي-دولي

نفوق عشرات القطط في أبوظبي... وتحقيقات لمعرفة المتورطين بالحادثة (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:14
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أعلنت السلطات الرسمية في الإمارات عن البدء بتحقيقات لمعرفة المتورطين بحادثة نفوق عشرات القطط في أحد المناطق الصحراوية بإمارة أبوظبي، وتوعدت بمحاسبتهم.
 
وأكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الأربعاء، أنها "باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة".
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واتخذت الدائرة "التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني"، مشيرة إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
 
 
وقبل أيام انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعثور متطوعين على عشرات القطط المتروكة في منطقة صحراوية.



وقام المتطوعون وهم نشطاء بمجال حقوق الحيوان بإنقاذ عشرات القطط التي بقيت على قيد الحياة، فيما أظهرت الفيديوهات نفوق بعضها. (الحرة)

عربي-دولي

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