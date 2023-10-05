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عربي-دولي

المدارس والمكاتب أغلقت.. إعصار "كوينو" يضرب جزيرة تايوانية ويُسجل سرعة رياح "قياسية" (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:29
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه اليوم الخميس ان جزيرة صغيرة تابعة لتايوان سجلت رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 متر في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان".

وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتر في الساعة. واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان الخميس، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.
 
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وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ الرياح القياسية سجّلت في أوركيد ليلاً أثناء تقدّم كوينو غرباً نحو الطرف الجنوبي لتايوان.
وأوركيد جزيرة بركانية صغيرة تقع شرق تايوان ويقطنها بالدرجة الأولى صيادون ومزارعون.

وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس أنّ "سرعة الرياح القصوى البالغة 95,2 متر في الثانية التي تمّ تسجيلها في جزيرة أوركيد الليلة الماضية هي رقم قياسي جديد في تايوان".

وأضافت أنّه كان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار الطرف الجنوبي للجزيرة مباشرة، لكنّ "مساره اتّجه نحو الجنوب" وقد يتقدّم باتجاه البحر.

ويقول خبراء إنّ التغيّر المناخي الراهن زاد من صعوبة التنبؤ بمسارات العواصف الاستوائية التي لا تنفكّ شدّتها تزداد، ممّا يؤدّي لهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة والتسبّب برياح عاتية.

واليوم الخميس أغلقت المدارس والمكاتب أبوابها تحسّباً لوصول الإعصار كوينو.

وتمّ إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية بين دولية ومحلية، في حين أخلي احترازياً ما يقرب من 3000 شخص من مناطق جبلية.(العربية)




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