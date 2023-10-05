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عربي-دولي

أمطار غزيرة وسيول شديدة ضربت بلداً عربياً.. والسلطات تتحرك

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:29
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شهدت محافظة مرسى مطروح غربي مصر، تحركات عاجلة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت في المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.
 
وتحركت معدات وسيارات مجلس المدينة، تجاه المناطق المتضررة وعلى رأسها مناطق وادي الرمل والكيلو 4 والقصر وحي الزيتون، وذلك من أجل التعامل مع الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.
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ووفقا للبيان الذي أصدره حساب محافظة مرسى مطروح عبر "فيسبوك"، فإنه من المتوقع استمرار عدم استقرار الطقس وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية التي يصاحبها سقوط أمطار.

وأكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بمعدات بمنطقة الكيلو 4 من أجل رفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي التويويع نتيجة شدة السيول، وذلك في محاولة للحد من خطورة المياه وعدم وصولها إلى المنازل، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
 
وشدد عبد المجيد على أنه تم التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية من أجل سرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بمطروح، من خلال الدفع بفرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز.

في نفس السياق، ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مؤكدة متابعة الأمور أولا بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي. (روسيا اليوم) 
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