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عربي-دولي

خطاب مرتقب لبايدن حول دعم كييف.. هذا ما سيقوله

Lebanon 24
05-10-2023 | 02:51
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كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه سيلقي قريبًا "خطابًا هامًا" بشأن أهمية دعم أوكرانيا فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.

وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض: "سألقي قريبًا جدًا خطابًا هامًا سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".
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ويوم الثلاثاء، عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، تعكس حدّة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

عزل كيفين مكارثي
وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وقال بايدن الأربعاء: "هذا يقلقني لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا".

وأضاف "أنا دائمًا قلق إزاء أيّ خلل وظيفي".

وأكّد أنه "من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا" على روسيا.

وقال الرئيس الأميركي: "من المهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نفي بوعودنا".

"طرق أخرى"
ولم يرغب الرئيس الديمقراطي في تحديد المدة التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا إذا لم يتبنّ الكونغرس حزمة جديدة طلبها البيت الأبيض.

واكتفى بالإشارة إلى أن واشنطن لديها الوسائل اللازمة لتمويل "الشريحة التالية" من المساعدات، مشيرا إلى أن هناك "طرقا أخرى" لتوفير الأموال، أي من دون المرور بالإجراءات البرلمانية.(العربية)


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