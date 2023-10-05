حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.. اليكم آخر الأرقام

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 مسيرة من إجمالي 29 أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دُمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد بوسط البلاد.وقالت القيادة العسكرية الجنوبية "العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروع المناطق الوسطى أيضا".وأضافت أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد وتم إخماد الحريق الناتج عن القصف. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقع 57 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة، وأطلق الجيش الروسي 5 صواريخ ونفذ 60 غارة جوية، و47 هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والأعيان المدنية.