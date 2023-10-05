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فرنسا تعلن بدء انسحاب قواتها من النيجر "هذا الأسبوع"

Lebanon 24
05-10-2023 | 04:06
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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنّ انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ "هذا الأسبوع".

وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في تموز.
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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في 24 أيلول الماضي، أنّ القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

كما غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي نيامي بعد إعلان ماكرون بثلاثة أيام. 
 
وينتشر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر، موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام، شماليّ العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي. (العربي الجديد) 
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