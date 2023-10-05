فرنسا تعلن بدء انسحاب قواتها من النيجر "هذا الأسبوع"

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قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان، اليوم الخميس، إنّ انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ "هذا الأسبوع".وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في تموز.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، في 24 أيلول الماضي، أنّ القوات الفرنسية ستغادر النيجر بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.كما غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي نيامي بعد إعلان ماكرون بثلاثة أيام.