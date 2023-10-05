استراتيجية "الأهداف الموجعة".. هل تنجح أوكرانيا بتطبيق مبدأ الرد بالمثل؟

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أشار حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إلى أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجومًا ليلاً على البنية التحتية في ثلاث مناطق بالمقاطعة، حيث توجد انقطاعات في التيار الكهربائي.وخلال الأسابيع الماضية تبادلت روسيا وأوكرانيا استهداف محطات الطاقة والكهرباء بالقصف والتفجير بالمسيرات والقذائف الصاروخية وضربات الطيران بالغة الدقة.تدمير 30% فقطعشرات من الضربات الروسية والأوكرانية خلال الأسابيع الماضية لمحطات ومنشآت الطاقة ومحطات التغذية بالكهرباء من أشهرها، ففي 26 أيلول، هاجمت أوكرانيا قرية سناجيست بمقاطعة كورسك تم استهداف وتدمير محطة كهرباء ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن 7 قرى مجاورة، ردًا على ضربات روسية لعدد من محطات الطاقة.يقول الباحث الروسي مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، آصف ملحم، إن روسيا دمرت فقط 30% خلال خريف العام الماضي من البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، وباتت هي الهدف الأكثر أهمية خلال المرحلة الحالية؛ لأنه يقلل من فاتورة الدعم الواسع والثقيل على قلب أميركا وأوروبا مع طول فترة الحرب.وأضاف ملحم في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن أوكرانيا باتت تطبق مبدأ الرد بالمثل، حتى أن مصادر بجهاز الاستخبارات الأوكراني (spo) تقول إنه على روسيا أن تفهم إذا كانت عازمة على المضي قدمًا في استهداف البنى التحتية للطاقة لأوكرانيا فإنها ستتلقى ردًا قاسيًا بالمقابل ونمتلك من الوسائل والأدوات ما يمكننا من الرد المستمر على استهداف منشآتنا الصناعية والطاقوية.استراتيجيات أوكرانيامدير شركة" أوكر إنرجو" فلوديمير كودريتسكي أكد أن بلاده اتخذت إجراءات لحماية منشآت الطاقة النووية في أوكرانيا ولم تتخذها أي دولة في العالم والأمر ليس متعلقًا بقدرات الدفاع الجوي التي طورتها كييف بمساعدة التكنولوجيا والإمدادات العسكرية الغربية.وقال فلوديمير كودريتسكي إن هناك تكتيكات وتطويرات هندسية معقدة داخل المنشآت لحمايتها من الضربات الروسية.في سياق متصل، يقول الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، يسري عبيد، إن أوكرانيا تعمل وفق استراتيجيتين مهمتين لإيقاف آلة روسيا العسكرية عن استهداف محطات الطاقة والبنى التحتية.الأولى: "استراتيجية الرد" وهو أمر معلن ونادرًا ما تفوت كييف أي استهداف للمحطات من جانب روسيا دون رد مماثل.الثانية: كييف تروج عالميا أن الجيش الروسي يقصف محطات الطاقة ويقطع الكهرباء عن البيوت وإثارة الرعب بين المدنيين واستهداف منازل وتجمعات العزل من السلاح.(سكاي نيوز)