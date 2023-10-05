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إقتصاد
وزير الطاقة التركي يؤكد: خط الأنابيب مع العراق جاهز للعمل
Lebanon 24
05-10-2023
|
04:28
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أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، ان خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتبارا من الأربعاء المقبل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.
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وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وفي حديثه لقناة أن.تي.في، قال بيرقدار إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.
وقال الوزير التركي، الاثنين الماضي، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر "أديبك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".
وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية. (الحرة)
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