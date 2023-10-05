تشكيل 9 أفواج احتياطية.. هذا ما كشفه شويغو عن الجيش الروسي

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تشكيل 9 أفواج احتياطية يجري تجديدها بالجنود المتعاقدين، ضمن قوات الجيش الروسي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.جاء هذا التصريح خلال اجتماع عقده شويغو في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير قادة مجموعات القوات العاملة في منطقة العملية الخاصة حول الوضع الحالي على محاور مسؤوليتهم والخطط المستقبلية.وقال شويغو خلال الاجتماع: "فيما يتعلق بالجنود المتعاقدين، لقد قمنا وفقا لقرار هيئة الأركان العامة، بتشكيل أفواج احتياطية لكل مجموعة من القوات. اليوم لدينا 9 أفواج احتياطية يتم تدريبها، ويتم تجديدها بشكل طبيعي ومستمر".(سكاي نيوز)