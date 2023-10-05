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عربي-دولي
قاعدة دائمة جديدة للأسطول الروسي على ساحل أبخازيا
Lebanon 24
05-10-2023
|
05:10
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تعتزم البحرية الروسية إقامة قاعدة على ساحل البحر الأسود في منطقة أبخازيا الانفصالية في جورجيا، وفق ما قال زعيم المنطقة لوسائل إعلام روسية الخميس، فيما تكثّف أوكرانيا هجماتها على الأسطول الروسي في القرم.
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وقال رئيس أبخازيا أصلان بجانيا، إنه ستظهر قاعدة دائمة جديدة لسلاح البحرية الروسية على ساحل البحر الأسود في هذه الجمهورية.
وأشار بجانيا إلى أنه تم التوقيع على اتفاق بهذا الخصوص بين روسيا وأبخازيا.
وأضاف: "لقد وقعنا على اتفاقية حول ذلك. في المستقبل القريب ستظهر قاعدة دائمة للبحرية الروسية في منطقة أوتشامشيرا في أبخازيا".
وذكر رئيس أبخازيا، أنه قام شخصيا بتفقد إحدى السفن الصاروخية الروسية الصغيرة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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